Swiss Darts Corporation: Drei Freunde wollen das Hallenstadion füllen

1 / 8 In der Schweiz organisiert die Swiss Darts Corporation (SDC) Darts-Turniere für Amateure bis Halbprofis. Jakob Dallmann Von links: Laurin Fendt (23), Marc Inhelder (24) und Egzon Olluri (25) sind die Gründer der Swiss Darts Corporation. SDC Die drei Freunde, hier Inhelder im Einsatz, verfolgen das Ziel, die Sportart Darts in der Schweiz grösser zu machen. Jakob Dallmann

Darum gehts Drei Freunde haben die Swiss Darts Corporation gegründet und die Turniere in der Schweiz organisiert.

Die SDC hat das Ziel, die Sportart Darts hierzulande noch populärer zu machen.

Die drei jungen Männer stecken viel Herzblut in ihr Hobby.

Jubelnde, johlende, biertrinkende Fans, eine Partymeile, ein Tollhaus: So kennt man den Darts-Sport aus dem Fernsehen, aus dem weltberühmten Alexandra Palace. Dann, wenn im Dezember in London im ehrwürdigen Ally Pally die Darts-Weltmeisterschaften stattfinden. In etwa so sähen es drei junge Männer auch gerne in der Schweiz. Deshalb haben Marc Inhelder (24), Laurin Fendt (23) und Egzon Olluri (25) die Swiss Darts Corporation (SDC) gegründet.

Ihr Traum ist es, den Darts-Sport in der Schweiz – hier gibt es ungefähr 500 lizenzierte Spieler und Spielerinnen – gross zu machen. Ihr Ziel ist es, den eigenen Saisonfinal im Jahr 2025 im Hallenstadion durchführen zu können. Olluri ist überzeugt, dass sie dieses Ziel erreichen. Aber sie alle sagen auch, dass sie die SDC nicht aus Profitgründen ins Leben gerufen haben. «Die Sportart steht im Vordergrund. Wir könnten aktuell nicht davon leben. Wir können dank Sponsoren aber laufende Kosten für Logistik, Anlagen, Locations und Preisgeld finanzieren», so Olluri.

Wenige Fans vor Ort, dafür viele im Stream

Die SDC hat seit Tourstart im Sommer zwei Turnier-Weekends organisiert, es folgen bis Ende Jahr drei weitere, Ende Saison werden es insgesamt 19 Turniere sein. An diesen nehmen 64 Spieler, es handelt sich dabei um Amateure und Amateurinnen bis Halbprofis, teil. Der Sieger oder die Siegerin erhält ein Preisgeld von 500 Franken. «Unser Ziel ist es, das Preisgeld jedes Jahr zu verdoppeln», sagt Inhelder. Die SDC schüttet an einem Turnier das ganze Geld wieder aus, die drei machen keinen Gewinn. Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort gibt es nur wenige, es sind Begleitpersonen der Spielenden. Das Turnier wird aber auf Youtube und im Schaffhauser Fernsehen live gestreamt/gesendet – so auch an diesem Samstag und Sonntag –, dort sind mehrere Tausend Zuschauende zugeschaltet.

Inhelder, Fendt und Olluri arbeiten Vollzeit und kümmern sich alle neben dem Beruf um Darts, sie investieren rund zehn bis 15 Stunden pro Woche für ihr Unternehmen. Sie alle brennen für Darts. Die SDC versucht, den Darts-Sport in der Schweiz ähnlich professionell zu präsentieren, wie das die PDC (Professional Darts Corporation), einer der Welt-Dartsverbände, in England tut. «Die Anlagen sind sehr hochwertig, die Spieler bekommen ein professionelles Angebot. Je professioneller ein Event daherkommt, desto mehr Interesse erzeugt er», erklärt Olluri.

Die Anfänge der SDC Alles begann mit einer Darts-Scheibe im Garten Inhelders. Durch einen Kollegen, der mehrfach an die WM reiste, wurde er angesteckt, spielte immer mehr. Das erste Turnier fand in seiner Wohnung in Schaffhausen statt, 16 Spieler nahmen an Weihnachten 2020 teil. Inhelder und Fendt kennen sich aus der Berufsschule und begannen zusammen, Turniere zu organisieren. Sie merkten bald, dass sie eine dritte Person benötigen. Hier kam Olluri ins Spiel, den Inhelder bereits seit der zweiten Klasse kennt. Ins Unternehmen investiert hat jeder der drei eine fünfstellige Summe, diese konnten sie bisher nicht wieder einfahren. (hua)

An den Turnieren der SDC dürfen bisher nur Halbprofis teilnehmen, aus gutem Grund: «Die Profis der PDC dürfen wir bei uns nicht im Live-Stream zeigen, rechtlich gesehen, deshalb sind bei uns keine Profis am Start», erklärt Inhelder. Nichtsdestotrotz ist das Niveau bei ihren Turnieren hoch. An einer WM werfen die Spieler 90 bis über 100 Punkte im Schnitt mit drei Darts, bei den SDC-Turnieren liegt bei den Besten der Durchschnitt bei über 80.

«Der Sieger bei unseren Turnieren erhält ein Q-School-Ticket, dieses hat einen Wert von 450 Pfund (500 Franken). Mit diesem Ticket darf man an einem Turnier der PDC teilnehmen, um sich für die Profi-Tour zu qualifizieren. Wir versuchen, ihnen damit den Weg für die Profi-Tour zu erleichtern. Das ist auch ein Anreiz für die Spieler, bei uns mitzumachen», sagt Olluri. Inhelder fasziniert zudem die Kombination von Partyvolk und Spitzensport, «das sieht man so sonst nie». Bald soll das nicht nur im Ally Pally, sondern auch in der Schweiz so sein.