Schweiz: Sie wollen nur von Licht leben – Esoteriker-Seminar für 2200 Franken

In der Schweiz bieten zwei Esoteriker ein Lichtnahrungsseminar an. (Symbolbild)

Dies geschehe über einen Zeitraum von einer Woche. Während dieser Woche wird gefastet, einige Tage davon sogar trocken, das heisst ohne Flüssigkeit. Bis zu 2200 Franken kostet das einwöchige Seminar in Bern. «Es geht in diesem Seminar nicht darum, neue Dogmen zu erschaffen und danach nie mehr essen zu dürfen. Entscheidend ist die Wahlfreiheit, die du gewinnst: die konzeptfreie Nahrungsaufnahme», schreiben die Veranstalter im Flyer weiter.

Das Konzept ist höchst umstritten. Medienberichten zufolge kam es bereits zu Todesfällen. So starb in der Schweiz im Jahr 2011 eine Frau. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtete, animierte sie der Dokumentarfilm «Am Anfang war das Licht», eine radikale Fastenkur zu absolvieren. 2019 kam ein 19-jähriger Deutscher auf der karibischen Insel Dominica ums Leben, nachdem er seinem Umfeld mitgeteilt hatte, sich von Licht ernähren zu wollen, und zu fasten begonnen hatte.

Experten warnen vor dem Konzept

«Uns war nicht bewusst, wie umstritten das Konzept ist»

Die Inhaber des Veranstaltungsortes in Bern haben den Organisatoren des Seminars nach einer Anfrage von 20 Minuten abgesagt. «Uns war nicht bewusst, wie umstritten das Konzept der Lichtnahrung ist und dass es gesundheitliche Risiken beinhaltet», sagt Inhaberin S.* am Telefon. In der Regel vermiete sie die Räumlichkeiten für Yoga- oder Meditationskurse. «Wir möchten keine risikobehafteten Aktivitäten unterstützen», so S.