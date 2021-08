Doktor Sex - «Sie wollen sexuelle Erfahrungen sammeln mit mir!»

Was soll ich jetzt tun? Was, wenn ich die beiden darauf anspreche und sie es dann doch nicht wollen? Und was, wenn das Experiment zustande kommt und ich sie dabei enttäusche?

Nun habe ich erfahren, dass sie sexuelle Erfahrungen mit einem Mann sammeln möchten und dass sie in diesem Zusammenhang auch an mich dachten. Ich bin sexuell wenig erfahren und daher verunsichert mich diese Information ziemlich.

Antwort von Doktor Sex

Die Information scheint dich wirklich durcheinandergebracht zu haben – so sehr, dass dir sogar die Fähigkeit abhandengekommen ist, klar zu denken. Ich möchte mich daher nur um die Frage kümmern, was du jetzt – also in der Situation, wie sie sich jetzt darstellt – tun kannst.