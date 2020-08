Tragödie in Zollikerberg «Sie wollte das Leben leben»

Am Montag wurden zwei 15-Jährige tot in der Wohnung des Rappers ZH Beats entdeckt. Die Mutter der verstorbenen 15-Jährigen verlor ihr Leben aufgrund einer Überdosis.

Samir Jebeniani, bekannt unter seinem Künstlernamen ZH Beats, und seine Frau waren am Sonntag in Deutschland, als sie die Todesnachricht erhielten.

Zwei tote Jugendliche wurden am Sonntag in Zollikerberg in einer Wohnung gefunden.

Die Trauer über den Tod zweier 15-Jähriger in Zollikerberg ist gross. Neben dem Stiefsohn von Rapper ZH Beats ist eine weitere 15-Jährige ums Leben gekommen. Wie der « Blick » schreibt, wuchs das Mädchen in einem Heim auf. Der Freund der Verstorbenen informiert auf Instagram ihre Freunde über den Tod: «Sie ist gestorben. Damit das einfach alle wissen, damit ihr nicht mehr schreibt.»

Im Alter von 4 Jahren verlor das Mädchen ihre Mutter. Sie starb durch eine Drogenüberdosis. Freunde vermuten, dass auch der Tod des 15-jährigen Mädchens mit Drogen zu tun haben könnte. Nach Angaben eines Freundes aus dem Heim, eckte die 15-Jährige immer wieder bei den Betreuern an – verliess in der Nacht das Heim und schlief teilweise auf der Strasse.

Todesursache noch unklar

An der Sekundarschule in Thalwil hatte sie ihre Probleme allerdings im Griff. Freunde dort sagen der Zeitung: «Kim lachte gerne. Sie liebte es zu singen und sprühte förmlich vor Lebensfreude.» Wie die Schulkollegen sagen, lernte sie jedoch vor kurzer Zeit die falschen Leute kennen. Ihr Freund aus dem Heim: «Es wurde bekannt, dass sie MDMA, Xanax und Marihuana konsumiert.» Sie fehlte immer öfters in der Schule.

Erst vor Kurzem kam sie in eine neue Pflegefamilie in Zug. Am Montag hätte sie zum ersten Mal in der neuen Schule erscheinen sollen, stattdessen wurde die 15-Jährige tot in der Wohnung von Rapper ZH Beats entdeckt. Mit ihr der 15-jährige Stiefsohn des Rappers. Die Todesursache ist noch immer unklar. Der Freund aus dem Heim der 15-Jährigen vermutet einen Unfall. «Sie wollte das Leben leben. Die Überdosis muss ein Versehen gewesen sein.»