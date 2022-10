Deutscher Gesundheitsminister : Frau wollte Karl Lauterbach entführen – Festnahme wegen Terrorverdacht

Als Corona-Experte war er in extremistischen Kreisen unbeliebt. Diese lehnen die Massnahmen des Staates zur Pandemiebekämpfung vehement ab.

In diesem Zusammenhang wurde nun eine Frau verhaftet.

Im April war eine staatsfeindliche Gruppierung aufgeflogen. Die Verhaftete habe eine übergeordnete Stellung im administrativen Teil innegehabt, teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit. So machte die Deutsche der Mitteilung zufolge unter anderem Vorgaben, um die Pläne der Gruppierung voranzutreiben und zu koordinieren. Sie sei beim Besorgen von Waffen und Sprengstoff eingebunden gewesen und habe wiederholt eine rasche Umsetzung des Vorhabens eingefordert sowie konkrete Terminvorstellungen genannt. Mit potenziellen Vereinigungsmitgliedern soll sie Rekrutierungsgespräche geführt haben.