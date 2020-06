Einsame Tiere im Zoo

«Sie wollten an der Scheibe mit uns spielen»

Während rund drei Monaten waren die Tiere im Walter-Zoo in Gossau SG ohne Besucher. Das machte einigen Tieren zu schaffen, nun geht der Zoo wieder auf. In der Zwischenzeit wurde das beliebte Logo ausgetauscht.

Der Lockdown bedeutete Mitte März die Schliessung für die Zoos in der Schweiz. So auch für den Walter-Zoo in Gossau SG. Am Samstag, 6. Juni, öffnet der Zoo die Türen wieder für Besucher. Knapp drei Monate bekamen die Tiere des Walter - Zoos keinen Besuch von den Gästen. Die Tiere hätten alle sehr unterschiedlich auf die Leere im Zoo reagiert , sagt die Zoodirektorin, Karin Federer . Sie erklärt: « Wir haben das Gefühl, dass alle Tiere wahrgenommen haben, dass keine Besucher mehr im Zoo sind , manche haben starke Reaktionen gezeigt .» Vor allem die Schimpansen hätten die Interaktion mit den Mitarbeitern gesucht. « Sie wollten an der Scheibe mit uns spielen » , sagt Federer. Es sei ihnen zuvor gar nicht so bewusst gewesen, dass die Tiere auch oft mit den Gästen die Interaktion suchen. Auch der Löwe sei aufmerksamer geworden. Wenn die Mitarbeiter am Gehege vorbei liefen , beobachtete der Löwe aufmerksam das Geschehen. « Plötzlich waren wir nicht mehr einer von 50 Besuchern , sondern diese eine Person » , so Federer.