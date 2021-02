Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Uzwil einen Bankomaten der Clientis Bank mit einem Auto gerammt. Beute machten sie nicht. Die Polizei konnte den Wagen später sicherstellen, die Täter sind noch auf der Flucht.

1 / 8 Am Dienstagmorgen versuchten Unbekannte in Uzwil SG einen Bancomaten an der Bahnhofstrasse mit einem Auto zu knacken. Nach mehreren erfolglosen Versuchen flüchteten sie. Das verwendete Auto konnte in Flawil SG sichergestellt werden. Kantonspolizei St. Gallen Ähnlich gingen Täter im Jahr 2018 vor. Sie verwendeten ein Auto als Rammbock, um in das Innere des Juweliergeschäfts Bucherer in St. Gallen einzudringen. Kantonspolizei St. Gallen Ein News-Scout konnte damals die Tat filmen (Video unten). Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts Am Dienstagmorgen rammten Unbekannte in Uzwil SG mit einem Auto einen Bankautomaten der Clientis Bank.

Sie versuchten so an Bargeld zu kommen, scheiterten aber beim Versuch.

Das verwendete Auto konnte in Flawil SG sichergestellt werden.

Die Tat erinnert an vergangene Fälle, bei denen ein Auto als Rammbock verwendet wurde.

Am Dienstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, fuhren Unbekannte mit einem dunklen Auto zur Clientis Bank an der Bahnhofstrasse in Uzwil SG. Dort durchschlug das Auto die Glastüre zum Vorraum und prallte in den dortigen Bancomaten. Die Täter fuhren mit dem Auto in der Folge mehrere Male gegen den Bancomaten, um an das darin befindliche Bargeld zu kommen. Als dies misslang, fuhren sie gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen ohne Deliktsgut in unbekannte Richtung davon. Es wurde anschliessend eine grossangelegte Fahndung eingeleitet.

Das zur Tat verwendete Auto konnte inzwischen in Flawil SG beim Schwimmbad aufgefunden werden. Am Bancomaten sowie dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Nicht der erste Rammbock-Überfall

Immer wieder kommt es zu Versuchen, mittels Auto als Rammbock an Wertsachen zu gelangen. So passierte es beispielsweise in St. Gallen, als Unbekannte in das Juwelier-Geschäft Bucherer einbrachen. Mit einem Auto fuhren sie rückwärts in den Eingangsbereich, um in das Innere zu gelangen. Damals konnte ein News-Scout die Tat filmen.

So passierte der Überfall damals. News-Scout

Ein Jahr zuvor gingen Täter mit einem ähnlichen Schema vor. In Oberuzwil SG verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Bijouterie , indem sie mit einem gestohlenen Auto die Glasfront rammten, um in das Geschäft zu gelangen. Daraufhin wurden mehrere 100 Uhren entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert von über 200’000 Franken.

Bancomatensprengungen sind beliebt

Im letzten Jahr kam es in der Schweiz zu mehreren Fällen von Bancomatensprengungen. So wurde am 23. Dezember 2020 beim Bahnhof in Killwangen-Spreitenbach AG ein Bancomat gesprengt. Die Detonation sei derart stark gewesen, dass am ganzen Bahnhof Scheiben beschädigt wurden. Die Täter konnten anschliessend flüchten.

Im September und im Oktober des vergangenen Jahres kam es ebenfalls zu versuchten oder erfolgreichen Sprengungen von Bancomaten.