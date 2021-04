Aufgrund der Corona-Massnahmen wurden sie aber am Flughafen Keflavík in ein spezielles Flughafenhotel verfrachtet.

Es sollte ein kurzer Sightseeing-Trip nach Island werden: Vier Personen flogen am Sonntagmorgen aus der Ostschweiz mit einem Privatjet via Glasgow zum internationalen Flughafen Keflavík. Sie wollten sich die Eruption des Vulkans Fagradalsfjall anschauen – wurden aber nach einem kurzen Erholungs-Stopp wieder zurückgeschickt, schreibt die isländische Newsplattform ruv.is.

Der Grund: Aufgrund der Corona-Restriktionen muss jeder, der ins Land einreist, eine fünftägige Quarantäne absitzen oder nachweisen, dass er geimpft ist – die vier erfüllten dieses Kriterium jedoch nicht und wollten nur zwei Tage bleiben. So wurden die Männer für zwölf Stunden in ein überwachtes Flughafenhotel eingewiesen und am nächsten Tag zurückgeschickt – ohne Vulkan-Sightseeing. Gegen 9 Uhr am Morgen verliessen sie mit ihrer Maschine somit das Land und landeten nach vier Stunden Flug und 2845 Kilometern in der Ostschweiz.