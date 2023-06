Matterhorn: Air Zermatt fliegt erste Flüge der Saison 2023

Die Air Zermatt flog vergangene Woche die ersten Rettungseinsätze der Saison am Matterhorn. Am Freitag bestiegen zwei Schweizer Bergsteiger das Matterhorn . Kurz unterhalb des Gipfels gerieten die beiden «in eine schwierige Situation» und waren blockiert, jedoch unverletzt.

Die Air Zermatt startete daraufhin am Nachmittag mit einem Rettungsspezialisten zu einer Evakuierung. «Aufgrund starken Nebels am Gipfel des Matterhorns mussten jedoch mehrere Evakuierungsversuche sprichwörtlich in letzter Sekunde abgebrochen werden, sodass die Bergsteiger am Matterhorn übernachten mussten», schreibt Air Zermatt in einer Medienmitteilung. Die beiden Alpinisten konnten schliesslich am Samstag sicher auf die Basis nach Zermatt geflogen werden.