Gwyneth Paltrow vor Gericht: «Sie wusste, dass Skifahren auf diese Weise rücksichtslos war»

«Rücksichtslos» und «wohlhabend und dekadent» – so beschrieb der Anwalt Lawrence Buhler die Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow vor einem Gericht in Park City im US-Staat Utah. Sanderson Mandant, der heute 76 Jahre alter pensionierter Optiker Terry Sanderson, verklagt Paltrow wegen eines Skiunfalls mit Fahrerflucht am 26. Februar 2016. Sanderson wirft der Schauspielerin vor, mit ihr in Deer Valley zusammengeprallt zu sein. Dadurch habe er eine Hirnverletzung und vier gebrochene Rippen erlitten. Doch statt sich um ihn zu kümmern, sei Paltrow weiter gefahren.