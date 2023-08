Verena Kerth spricht erstmals nach Prügel-Eklat mit Marc Terenzi

1 / 4 Turbulente Partynacht: Marc Terenzi und Verena Kerth sollen es auf der Hamburger Reeperbahn ordentlich krachen lassen haben. IMAGO/Future Image Dabei soll jede Menge Alkohol geflossen sein, wie ein Augenzeuge gegenüber der «Bild» berichtet. IMAGO/Future Image Später meldeten Gäste eines Hotels in Hamburg, dass aus dem Zimmer des Paares lautes Gepolter und Geschrei zu hören war. Die Polizei ermittelt den Berichten zufolge wegen «wechselseitiger Körperverletzung». IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Moderatorin Verena Kerth und Sänger Marc Terenzi sorgten Mitte Woche ein weiteres Mal mit Beziehungsproblemen und Handgreiflichkeiten für Schlagzeilen.

Erst spotteten sie auf Social Media darüber, nun zeigt sich die 42-Jährige reumütig.

«Selbstverständlich ist es von unserer Seite nicht in Ordnung, uns in einem Hotelzimmer so laut zu streiten, dass die Polizei von den Mitarbeitern gerufen wird», sagt sie unter anderem.

Sie leben eine impulsive Liebe: Moderatorin Verena Kerth und Sänger Marc Terenzi. In den vergangenen Monaten machten die beiden immer wieder durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Zuletzt liessen die 42-Jährige und ihr Liebster gar die Fäuste für sich sprechen. Nach einem Streit in einem Hamburger Hotel musste die Polizei schlichten – und trennen. Der 45-Jährige verbrachte daraufhin die Nacht mit 2,2 Promille in der Ausnüchterungszelle. Als ob das nicht genug wäre, soll Kerth die Hotelrechnung nicht bezahlt und sich unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt haben.

Bisher lächelte das aufbrausende Paar die Probleme in den sozialen Medien weg und spottete darüber – bis jetzt! Im Gespräch mit der deutschen «Bild»-Zeitung äusserte sich Kerth erstmals zu den Vorkommnissen und zeigte sich dabei einsichtig: «Selbstverständlich ist es von unserer Seite nicht in Ordnung, uns in einem Hotelzimmer so laut zu streiten, dass die Polizei von den Mitarbeitern gerufen wird», meint sie und gelobt Besserung: «Klar ist, dass so ein Vorfall einfach falsch war und wir ernsthaft daran arbeiten werden, dass so was nie wieder vorkommt.» Weiter bestreitet sie die Vorwürfe, das Hotel geprellt zu haben und alkoholisiert Auto gefahren zu sein.

Doch sie findet auch klare Worte für die Menschen, die sich zu ihrem Privatleben äussern: «Der sicher gut gemeinten öffentlichen Ratschläge bedarf es nicht. Wir wissen sehr gut selbst, was jetzt zu tun ist. Mir ist es wichtig, klarzustellen, dass in diesen Situationen ausdrücklich keine Dritten in Mitleidenschaft gezogen wurden.» Doch sie verstehe, dass dies mit dem Leben in der Öffentlichkeit zu tun habe. So sehe sie ihren Promi-Status in solchen Situationen als «Fluch und Segen zugleich».

Weiter führt Verena aus: «Die Tatsache, dass wir beide in der Öffentlichkeit stehen und ein gewisses Image haben, sorgt natürlich dafür, dass solche Fehltritte umgehend in der Zeitung stehen.» Gleichzeitig versucht sie zu relativieren: «Ich bin mir sicher, dass es sehr viele Paare gibt, die ähnliche Erlebnisse haben, was aber deren Sache bleibt, weil es die Öffentlichkeit eben nicht interessiert.»

Verena und Marc gerieten schon im Frühjahr aneinander

Es ist nicht das erste Mal, dass Kerth und Terenzi wegen einer heftigen Auseinandersetzung in die Schlagzeilen geraten. Im Frühling hatten sich Hotelgäste wegen Lärms, der aus dem Zimmer des Paares kam, beschwert. «Wir haben halt gefeiert und da kann es auch mal lauter werden», erklärte Terenzi damals gegenüber RTL. Auch Berichte über eine Minderjährige, die Marc Terenzi sexuelle Belästigung vorgeworfen hat, haben Kerth im Frühjahr sehr zugesetzt und die Beziehung auf die Probe gestellt.

Nach ihrem Rauswurf aus dem Dschungelcamp Anfang Jahr erhielt Verena noch ganz romantisch von Marc einen Heiratsantrag am Strand von Australien. Ob ihre Liebe die immer wiederkehrenden Turbulenzen übersteht, wird sich zeigen.