Vandalismus in Zürich: «Alle teuren Autos wurden zerkratzt»

1 / 4 Solche Spuren hinterliess ein Vandale in Witikon. 20 Minuten News-Scout Neben «normalen» Kratzern … 20 Minuten News-Scout … wurden auch Wörter wie «Kinder» oder … 20 Minuten News-Scout

Darum gehts In einer Privatstrasse in Witikon sind vor Ostern mehrere Autos zerkratzt worden.

Ein betroffener News-Scout bangt nun um seinen Wagen.

Die Polizei war vor Ort und konnte einen Tatverdächtigen eruieren. Sogar die Spurensicherung wurde herbeigezogen.

«No Mafia», «Kinder», «Kokain» oder «Psyciater»: An der Privatstrasse Im Glockenacker in Zürich-Witikon sind laut Anwohnenden etliche Autos, vor allem SUVs, mit eingekratzten Wörtern «verziert» worden oder wurden einfach grossflächig mit tiefen Kratzern überzogen. «Es wurden nur teurere und grössere Autos beschädigt», berichtet ein News-Scout, der in der Nähe wohnt. «Kleinwagen wurden verschont.» Er vermutet, dass die Täterschaft aus verkehrspolitischen Gründen handelte oder sich einfach am Status und Reichtum der Autohalter störte. «Es kann ja sein, das jemand ein traumatisches Erlebnis mit einem Auto hatte, aber das müsste halt aufgearbeitet werden», sagt er.

Seine Frau habe die Beschädigungen an den Autos bemerkt, als sie joggen gehen wollte. «Sie sah, dass es mehrere Autos getroffen hatte, und rief dann den Polizei-Notruf an. Sie wurde dort weiterverbunden und man sagte ihr, nur ein betroffener Fahrzeughalter oder Immobilienbesitzer könne Anzeige erstatten.» Geschehen sei aber nichts. Das stört den News-Scout: «Es ist absolut daneben, dass die Polizei ihre Aufgaben nicht wahrnimmt», so der Mann. Nun bangt er um seinen eigenen Audi, der in einer Tiefgarage steht: «Wenn sie da reinkommen, können sie ungestört Autos zerstören.»

Acht Fahrzeughalter betroffen

Auf Anfrage bei der Stadtpolizei heisst es, Sachbeschädigung sei ein Antragsdelikt, welches nur auf entsprechende Anzeige verfolgt würde. Man sei am Donnerstag um etwa 10.30 Uhr aber sehr wohl Im Glockenacker vor Ort gewesen. «Wenn ein ganzer Strassenzug betroffen ist und man auch annehmen kann, dass möglicherweise die Täterschaft noch in der Nähe ist, rücken wir nach Möglichkeit aus», sagt Mediensprecher Peter Sahli. Insgesamt sechs Fahrzeughalter hätten bei der Polizei Anzeige gemacht, zwei weitere taten dies auf dem Posten in der Stadt. Man habe aufgrund von Beobachtungen auch bereits einen Tatverdächtigen einvernommen. «In diesem Fall war sogar die Spurensicherung vor Ort», weiss Sahli.

