Ausschreitungen beim Derby - «Sie zogen sich alle im WC um» – so kam es zur Pyro-Attacke im Letzigrund

Durch die Bilder der Videoanlage konnte man feststellen, wie eine Gruppe aus rund 75 Anhängern des FC Zürich vor dem Spielende zu den Toiletten ging. Dort zogen alle die gleichen Kleider an, um nicht mehr identifizierbar zu sein. Wie GC mitteilt, verliessen sie anschliessend das Stadion, um durch den bereits geöffneten Ausgang des Sektors C wieder in den Letzigrund zu gelangen. Von dort aus konnten die Chaoten ungestört auf die Laufbahn springen, um Pyros und Feuerwerkskörper in die GC-Kurve zu feuern.