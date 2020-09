Vielleicht brauchte sie eine Auszeit wegen des erneuten Wirbels um den Fall Petra Z. , bei dem sich im Juli sogar Rapper Bushido (41) einschaltete und sich auf die Seite der Walliserin stellte ? Oder war es doch nur ein «Omeingott, was passiert, was passiert?»-PR-Stunt vor dem Release neuer Musik, wie ihn seit einer Weile viel zu viele Acts abziehen, was ihn mittlerweile ziemlich langweilig gemacht hat?

Seit Mitternacht (oder im Deutschrap-Jargon: «23.59 Uhr!») wissen wir, dass Letzteres der Fall ist – was Ersteres natürlich nicht ausschliesst. Jedenfalls hat die 25-Jährige einen neuen Track gedroppt, genauer: das clever «Intro» getaufte Intro zu ihrer zweiten Studioplatte «Medusa», die sie am Montag für den 11. Dezember angekündigt hatte.

Selbstmitleid und -beweihräucherung

«Die Presse, ‹Loredana› auf der Titelseite / Ihr könnt nix ausser mit dem Finger auf mich zeigen», meint Lori in der ersten Strophe und gibt damit einmal mehr damit an, dass Medien (wie 20 Minuten, weshalb wir im März sogar in einer Songzeile erwähnt wurden #fame) über sie berichten. Gleichzeitig begibt sie sich in die Opferrolle – und reitet sogleich weiter darauf herum: