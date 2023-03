Dosenravioli essen?: Sieben echte Gründe, wieso Single-Sein geil ist

Im Frühling heisst es «love is in the air». Doch bevor du dich ins nächste Tinder-Date stürzt, zeigen wir dir, weshalb du vielleicht lieber noch ein Weilchen Single bleiben sollst.

Darum gehts Das Wetter wird wärmer, die ersten Frühlingsanzeichen zeigen sich.

Damit kommen auch die Frühlingsgefühle auf, es ist die perfekte Zeit, um sich zu verlieben.

Doch vielleicht überlegst du dir lieber zweimal, ob du wirklich eine Beziehung eingehen willst, denn: Auch das Single-Sein hat seine Vorteile.

«Ändlech wieder single!». Damit feiert der Lebensmittelhersteller Hero den 75. Geburtstag der kultigen Schweizer Dosenravioli. Die Message: Statt für die Partnerin oder den Partner ein aufwändiges Zmittag oder Znacht kochen zu müssen (oder dürfen), kann man als Single stattdessen schnell und unkompliziert Fertigravioli aus der Dose löffeln.

Doch nicht nur weniger Aufwand in der Küche ist ein guter Grund dafür, Single zu sein. Hier sind sieben weitere Gründe dafür, deine Zeit ohne feste Bindung zu geniessen.

Mehr Platz im Bett und besserer Schlaf

Als Single kannst du quer in deinem King-Size-Bett liegen und dich wie ein Seestern ausbreiten – niemand stört dich bei deinen nächtlichen Verrenkungen. Auch schnarcht dir niemand ins Ohr, du musst nicht jeden Abend um deinen Zipfel der Bettdecke kämpfen und du schwitzt nicht – da ist kein Ofen, der neben dir liegt und die Temperatur im Bett in unangenehme Sphären hochtreibt. Das wirkt sich positiv auf deine Schlafqualität aus – du kommst eher in die Tiefschlafphase und hast einen erholsameren Schlaf.

Mehr Freunde und Bekannte

Eine amerikanische Studie zeigt auf, dass Singles sich stärker sozial engagieren. Sie pflegen auch einen engeren Kontakt zu Eltern und Geschwistern. Singles helfen zudem eher ihren Nachbarn und Freunden als Verheiratete. Partnerlose haben auch mehr Zeit dafür, ihre Freundschaften zu pflegen und Freunde regelmässiger zu treffen. Verheiratete und Pärchen hingegen isolieren und kapseln sich eher ab.

Singles sind glücklicher

Alle Singles, die nun immer noch Bedenken haben, sie könnten alleine nicht glücklich werden, könnte eine Studie der University of Texas überzeugen. Dafür wurden insgesamt 1,2 Millionen Menschen befragt. Das Ergebnis: Unverheiratete Menschen gaben häufiger an, glücklich zu sein, als Verheiratete. Zudem wird das eigene Leben als entspannter und freier empfunden – und: Ledige Menschen sind im Schnitt weniger Konflikten ausgesetzt. Damit sinkt also auch das Stresslevel.

Bessere Karrierechancen

Du bist bei deiner Jobsuche oder bei Karrieremöglichkeiten flexibler, da du auf niemanden Rücksicht nehmen musst. Für einen neuen Job umzuziehen ist kein Problem – du hast keine Partnerin oder keinen Partner, der mitkommen müsste und dadurch eventuell selber in seinem beruflichen Fortkommen beeinträchtigt würde. Zudem haben unverheiratete, kinderlose Frauen bessere Lohnaussichten. Kinder und die Verantwortung für den Haushalt zu haben, bedeutet für Frauen oftmals, dass sie ihre Arbeit zumindest für eine gewisse Zeit aufgeben oder das Pensum verringern müssen.

Niemand isst deine Sachen aus dem Kühlschrank

Wer kennt es nicht: Man hat sich den ganzen Tag schon auf das Abendessen oder den Snack, der bereits im Kühlschrank bereit liegt, gefreut. Zuhause angekommen liegt aber das Tupperware leer im Spülbecken, die Schokolade ist auch verschwunden – die Partnerin oder der Partner hat damit den eigenen Hunger gestillt. Bald sieht’s im Kühlschrank aus wie in jenem des Büros, überall hängen Zettelchen mit dem Namen drauf. Oder man bleibt einfach Single und geniesst das langersehnte Dessert, das unangetastet in der Kühle bereitsteht.

Ganz viel Me-Time

Nach der Arbeit hast du vielleicht überhaupt keine Lust mehr, mit jemandem sprechen oder Zeit verbringen zu müssen. Als Single kannst du zuhause getrost deine Freizeit in dich selbst investieren, die Ruhe geniessen und jederzeit das tun, was dein Herz begehrt. Und wenn du dich mal für einige Tage komplett von der Welt abmelden möchtest, ist das kein Problem: Handy aus und dann ab aufs Sofa, wo du das ganze Wochenende über im gleichen Schlabbershirt rumhängen kannst – völlig ungestört.

Egoistisch sein und keine Kompromisse eingehen

Egal ob es um die Wohnungsdeko, das Abendessen oder die Wochenendpläne geht – als Single hast du alles selbst in der Hand. Du kannst also auf die Spielzeugautosammlung deines Freundes oder den übertrieben teuren, aber schrecklichen Teppich deiner Partnerin verzichten. Du hast Lust, spontan am Abend noch irgendwohin zu gehen? Als Single kein Problem, denn bei dir wartet niemand zu Hause darauf, den Abend mit dir zu verbringen.