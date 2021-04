Kochen lernen mit Isabelle

Du möchtest mehr über die ayurvedische Küche erfahren und lernen, wie mit du mit einfachen Gewürzen und Kräutern ein vollwertiges, ayurvedisches Alltags-Menü kochen kannst? Am 24. April bietet Isabelle Corona-konform den Online-Kochkurs The Ayurveda Spice Kitchen an, in dem du ausserdem spannende Grundlagen der ayurvedischen Küche kennenlernst. Alle Infos zum Kochkurs findest du hier.