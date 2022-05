Gletschereis bricht ab: Sieben Helikopter kreisen am Grand Combin – Bergsteiger werden evakuiert

Die Rettungsaktion findet am bis zu 4314 Meter hohen Bergmassiv Grand Combin statt.

Nach einem Eisabbruch ist am Grand Combin eine grosse Rettungsaktion im Gange, wie die Walliser Kantonspolizei meldet. So beteiligen sich nicht weniger als sieben Helikopter der Air Zermatt, Air Glaciers und der Rega an diesem immensen Dispositiv, wie 20 Minutes berichtet.