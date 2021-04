Lösegeld gefordert : Sieben katholische Kirchenvertreter in Haiti entführt

Unter den in Haiti entführten Katholiken sind zwei Franzosen. Die Entführer verlangen für die Freilassung eine Million Dollar.

Die katholischen Kirchenvertreter wurden in Croix-des-Bouquets in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince verschleppt.

In Haiti sind am Sonntag sieben katholische Kirchenvertreter, darunter zwei Franzosen, entführt worden. Wie ein Sprecher der Bischofskonferenz des Karibikstaates der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurde die Gruppe am Sonntagmorgen in Croix-des-Bouquets in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince verschleppt, als sie an der Einsetzung eines neuen Pfarrers teilnehmen wollte. Die Entführer verlangen demnach ein Lösegeld von einer Million Dollar.