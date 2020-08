Vulkan-Ausbruch auf Sumatra

Sieben Kilometer hohe Aschesäule steigt in den Himmel

Seit dem Wochenende ist der Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra wieder aktiv. Nun kam es zum Ausbruch.

Der Vulkan Sinabung spuckt bei seinem Ausbruch Asche und Rauch in die Luft.

Auf der indonesischen Insel Sumatra ist der Vulkan Sinabung ausgebrochen. Eine Aschesäule stieg am Montag aus dem Krater mehr als sieben Kilometer in den Himmel, wie die Behörden in dem Inselstaat mitteilten.