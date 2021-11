Kambodscha : Sieben Männer mixen sich einen Desinfektions-Cocktail und sterben

Die verstorbenen Arbeiter aus Kambodscha befanden sich in der Nähe von Phnom Penh in einem Corona-Quarantänelager. Sie verstarben nach der Einnahme einer Getränkemischung mit alkoholhaltigem Desinfektionsmittel.

Die sieben Männer befanden sich in Phnom Penh in einem Corona-Quarantänelager.

Sieben Arbeiter aus Kambodscha sind in einem Corona-Quarantänelager in der Provinz Banteay Meanchey im Nordwesten des Landes gestorben. Sie hatten ein alkoholhaltiges Desinfektionsmittel mit Wasser und Erfrischungsgetränken gemischt und getrunken, wie das Gesundheitsministerium in Phnom Penh am Samstag mitteilte.