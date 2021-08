Eltern bitten um Hilfe - Sieben Monate altes Baby geht im Flughafenchaos von Kabul verloren

Die Eltern des Kindes haben es im Chaos am Flughafen von Kabul verloren.

Die afghanische Nachrichtenagentur AsvakaNews hat am 18. August 2021 das Foto eines sieben Monate alten Babys veröffentlicht.

Nach dem Chaos von letztem Sonntag am Flughafen von Kabul wird ein Afghane mit dem Nachnamen Matin vermisst. Seine Familie wandte sich nun an die lokale Nachrichtenagentur Asvaka News, da sie seither keine Nachricht vom jungen Mann erhalten hat. Zuletzt war er am Flughafen von Kabul gesichtet worden. Auf einem Video, das Asvaka News auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte, soll Herr Matin auf dem Triebwerk einer US-Militärmaschine , die wenig später abhob , z u erkennen sein .