Warteliste von 9000 Leuten

Sieben neue Hotelzimmer ohne Wände und ohne Dach kommen

Die Null-Stern-Erfinder eröffnen in der Ostschweiz und Liechtenstein sieben Hotel-Suiten unter freiem Himmel. Eine Übernachtung inklusive Butlerservice kostet 295 Franken.

Bisher gab es das Angebot von Hotel-Suiten in freier Landschaft der Null - Stern-Erfinder nur im Safiental. Per 1. Juli ist das Abenteuer einer Nacht unter freiem Himmel auch in Thal, Walenstadt, Teufen, Eschen (FL), Trasadingen, Au-Fischingen und Alt-St. Johann möglich. Patrik Riklin, einer der beiden Erfinder des Angebots, sagt: «Wir haben heute eine Warteliste mit 9000 Leuten. Buchungen in den neuen Destinationen sind ab Donnerstag möglich.»