Weltmeisterschaft in Riga : Sieben Neulinge und vier NHL-Stars – das ist das definitive Nati-Aufgebot

Eishockey-Nati-Coach Patrick Fischer hat sich entschieden und am Samstagabend das definitive Kader für die Weltmeisterschaft in Riga bestimmt. Vier Spieler müssen die Heimreise antreten: Die Verteidiger Dominik Egli und Michael Fora sowie die Stürmer Alessio Bertaggia und Samuel Walser haben den letzten Schnitt nicht geschafft. «Solche Entscheidungen sind nie einfach und dank der starken Performance des ganzen Teams war es in diesem Jahr besonders schwer. Ich möchte mich bei allen vier Spielern für ihren grossartigen Einsatz und ihr Committment zur Schweizer Nationalmannschaft bedanken», sagt Patrick Fischer zur Entscheidung.