Kalifornien : Sieben Personen auf Marihuana-Plantage erschossen

Auf einer illegalen Marihuana-Plantage in Kalifornien wurden sieben Personen erschossen aufgefunden. Die Polizei konnte bislang keine Verdächtigen ausmachen.

In Kalifornien wurden sieben Personen erschossen auf einer Marihuana-Plantage aufgefunden. (Symbolbild)

Auf einer illegalen Marihuana-Plantage sind im Süden Kaliforniens sieben Menschen erschossen worden. Die Polizei habe nach einem Bericht über einen Angriff mit einer tödlichen Waffe in einem Haus in Aguanga bei San Diego eine Frau mit Schusswunden entdeckt, teilte das Sheriff-Büro von Riverside am Montagabend (Ortszeit) mit. Sie sei im Krankenhaus gestorben. Ausserdem seien sechs Leichen gefunden worden. Verdächtige habe man zunächst nicht ermitteln können.