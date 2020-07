Kantonswechsel in Moutier BE

Sieben Personen wegen Wahlfälschung angeklagt

Die Empörung war gross, als ein Berner Kantonsgericht den Kantonswechsel der Gemeinde Moutier anullierte. Jetzt müssen sich sieben Personen, die an der Abstimmung teilgenommen hatten, ohne in der Gemeinde wohnhaft zu sein, vor Gericht erscheinen.

Die Staatsanwaltschaft des Berner Juras erhebt in sieben Fällen Anklage wegen Wahlfälschung. Die betroffenen Personen sollen 2017 an der Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit von Moutier teilgenommen haben, obwohl sie nicht in Moutier wohnhaft waren.