Privatinsel kaufen - Sieben Inseln für jedes Budget

Hast du den Winter und die Kälte in der Schweiz satt? Dann träume mit uns von einer eigenen Insel: Wir zeigen dir sieben Inseln, die in verschiedenen Preisklassen angeboten werden.

Der Winter in der Schweiz, besonders im Flachland, ist meist nicht besonders spektakulär: Schnee hat es kaum, dafür umso mehr Schneeregen, Kälte und Nebel. Dazu kommt die Pandemie-Situation in der dicht besiedelten Schweiz – Einsamkeit muss man hier suchen. Kein Wunder, wollen manche Menschen irgendwann einfach nur noch weg. Entweder in den Süden, wo es warm ist, oder aber wenigstens an einen Ort, an dem einen keine anderen Menschen nerven.

Du siehst das auch so? Dann träume jetzt mit uns vom Leben auf einer eigenen Insel. Angefangen bei einer vergleichsweise günstigen Insel bis hin zu tropisch-luxuriösen Anwesen und Traumstränden. Für (fast) jedes Budget ist etwas dabei.

Unter 100’000 Franken

Für das kleine Budget: Ab 70’000 Franken bekommst du ein grosses Grundstück mit Baubewilligung und Wasseranstoss in Kanada. Vladi Private Islands Die Insel liegt am Salmon River, rund 10 Kilometer vom Meer entfernt. Vladi Private Islands

Die schlechte Nachricht zuerst: Für weniger als 100’000 Dollar gibt es keine ganze Insel für dich alleine. Aber dafür bekommst du Grundstücke auf Inseln in Kanada. Dieses Grundstück ist fast 11’000 Quadratmeter gross und liegt am Salmon River – und hat rund 80 Meter Ufer. Eine Baubewilligung gibt es bereits. Bis zum Meer sind es rund zehn Kilometer, die nächstgrössere Stadt Halifax erreicht man in 35 Minuten. Kostenpunkt: 98’000 Kanadische Dollar (rund 70’000 Franken).

Unter 250’000 Franken

Zwei Inseln zum Preis von einer: Für 233’000 Franken könntest du der neue Besitzer oder die Besitzerin von Tidmarsh Island und Orkney Island werden. Vladi Private Islands Die beiden Inseln liegen in Kanada und sind nicht erschlossen – ein echtes Naturparadies. Vladi Private Islands

Wir gehen eine Preisklasse höher und hier gibt es bereits ganze Inseln – oder sogar zwei. Für umgerechnet 233’000 Franken kannst du Tidmarsh Island und Orkney Island in Kanada kaufen. Die beiden Inseln sind nicht erschlossen und damit ein echtes Naturparadies. Sie befinden sich etwa 300 Meter vom Festland bei Mitchell Bay. Baubewilligungen gibt es noch keine, genauso wenig wie Strom – gemäss dem Inserat sollte allerdings beides kein Problem sein.

Unter 500’000 Franken

Jetzt wirds tropisch: Das ist Virginia Cay in Belize. Vladi Private Islands Die Insel liegt in Stann Creek, einem beliebten Tauchgebiet. Vladi Private Islands Virginia Cay ist erschlossen: Es gibt eine Solaranlage und einen Regenwassertank. Vladi Private Islands

Wir bewegen uns jetzt in einer Preisklasse, in der es bereits tropische Inseln gibt. Dieser Traumstrand gehört zu Virginia Cay, einer Insel vor Belize. Sie liegt in Stann Creek, einem beliebten Tauchgebiet. Im Gegensatz zu den beiden Inseln in Kanada ist Virginia Cay auch bereits erschlossen: Es gibt ein kleines Häuschen mit einem Bett und einer rudimentären Küche, Strom kommt von Solaranlagen (und einem Generator). Regenwasser wird für Duschen und Abwaschen gesammelt. Virginia Cay überzeugt auch mit seiner Lage: Es sind nur sieben Seemeilen bis zum Festland, zwei grosse Häfen befinden sich ebenfalls in der Nähe. Kostenpunkt: 459’000 Franken.

Unter zwei Millionen Franken

Hola Brasil! Dieses herzige Haus steht auf Paraty Island, einer Insel vor Brasilien. Vladi Private Islands Das Haus hat sechs Schlafzimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer. Vladi Private Islands Ausserdem gibt es eine Terrasse, viele Kokospalmen und Früchtebäume. Vladi Private Islands

Paraty Island ist eine 33’000 Quadratmeter grosse Insel vor Brasilien. Was den anderen Inseln bisher an Ausbaustandard fehlte, damit kann Paraty punkten: Es gibt ein Haus mit sechs Schlafzimmern (alle mit Klimaanlage), einem grossen Wohnzimmer, eine Küche, eine Terrasse mit Meerblick, eine Sauna, einen Privatstrand – und einen Helikopterlandeplatz. Dazu gibt es ein Gästehaus, über 100 Kokos-Palmen und Fruchtbäume und Solarstromanlagen. Klingt gut? Kostet dich 1,63 Millionen Franken.

Unter fünf Millionen Franken

Das ist Ulvsnesøy, eine Insel in Norwegen. Vladi Private Islands Sie eignet sich perfekt, wenn du mit deiner ganzen Familie oder deinem Freundeskreis auswandern willst: Es gibt bereits 29 Gebäude auf der Insel. Vladi Private Islands Neben dem Haupthaus gibt es diverse Schuppen, Garagen und Bootshäuser. Vladi Private Islands

Du möchtest gleich mit deiner ganzen Familie auswandern oder mit deinen Freunden eine Kommune eröffnen? Dann ist diese Insel in Norwegen wie für dich gemacht: Ulvsnesøy ist 93’000 Quadratmeter gross und kommt mit einer kompletten Infrastruktur: Es gibt ein grosses Haupthaus und fünf weitere Wohnhäuser. Dazu kommen diverse Schuppen, Garagen und Bootshäuser. Ausserdem gibt es ein Fussballfeld, Wanderwege, Badeplätze und eine eigene Werft. Insgesamt befinden sich auf Ulvsnesøy 29 Gebäude. Kostenpunkt: 3,48 Millionen Franken.

Unter zehn Millionen Franken

Eine richtig grosse Insel, nur für dich alleine: Das ist die Isla Porcada in Panama. Vladi Private Islands Die Insel ist gut erschlossen: Es gibt diverse Häuser, darunter auch Ställe. Vladi Private Islands Die Isla Porcada hat eine eigene Wasserquelle, ein Boot ist im Kaufpreis von 9,95 Millionen Franken inbegriffen. Vladi Private Islands

Die Isla Porcada liegt in Panama, unweit der Stadt David. Die Insel ist rund vier Quadratkilometer gross und wird aktuell als Feriendestination genutzt. Laut des Inserats würde sich die Isla Porcada für ein exklusives Ferienressort eignen – inklusive Pferdeställen und Golfclub. Neben dem Haupthaus gibt es aktuell ein Gästehaus, eine Scheune und vier Wohnhäuser für Angestellte. Die Insel braucht keinen Regenwassertank, im Gegensatz zu den anderen Inseln auf der Liste, hat die Isla Porcada eine eigene Wasserquelle. Im Kaufpreis von 9,95 Millionen Franken ist auch noch ein Boot inbegriffen – wer die überwachsene Landebahn nutzen möchte, muss sie aber selbst instand setzen.

Über zehn Millionen Franken

Royal Island macht seinem Namen alle Ehre. Vladi Private Islands Die traumhafte Insel liegt in den Bahamas und hat eine beeindruckende Infrastruktur, darunter fünf Strandhäuser und einen riesigen Pool. Vladi Private Islands Die Strandhäuser sind eher klein, sie haben jeweils nur ein Schlafzimmer. Vladi Private Islands

Royal Island ist eine 1,7 Quadratkilometer grosse Insel in Nord-Eleuthera, einem Bezirk der Bahamas, rund 40 Seemeilen nordöstlich von Nassau. Auf der Insel befinden sich fünf Strandhäuser, ein Willkommenszentrum für Touristen, ein Spa und ein Fitnessraum, sowie ein Gebäude mit grosser Küche, das sich als Restaurant oder als Bar eignen würde. Die Insel kostet 41,6 Millionen Franken – dafür gibt es, neben der bereits existierenden Infrastruktur, eine Baubewilligung für einen grossen Hafen und einen Golfplatz.