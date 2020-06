Sieben rekonstruierte Schlossruinen aus Europa

Menlo Castle, Irland

Direkt am Ufer des Flusses Corrib in Galway, Irland, befindet sich diese efeuüberwachsene Ruine: Das Menlo Castle. Es wurde im 16. Jahrhundert erbaut und war die Heimat der Familie Blake; ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert am Ufer des Flusses Corrib in der Grafschaft Galway. Es wurde 1569 erbaut und war die Heimat der Blakes, irländischer Adel.