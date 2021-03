Bolivien : Sieben Studenten stürzen in Uni-Gebäude mehrere Meter in den Tod

Das Geländer auf einem Gang im Inneren des Gebäudes gab plötzlich nach. Mehrere Studenten fielen daraufhin in die Tiefe.

In der Universität gab ein Geländer nach. Sieben Studenten starben.

Beim Sturz aus dem vierten Stock eines bolivianischen Universitätsgebäudes sind mindestens sieben Studenten getötet worden. Fünf weitere Studenten seien bei dem Vorfall in der Universität von El Alto nahe La Paz schwer verletzt worden, teilte die bolivianische Regierung am Dienstag (Ortszeit) mit. Das Unglück ereignete sich demnach durch den Abbruch eines metallenen Geländers in dem Gebäude.