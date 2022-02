Nach Explosion : Sieben Tote bei Häuserbrand in Frankreich, darunter ein Baby und ein Kind

In der Nähe von Perpignan kam es zu einer Explosion unbekannter Ursache. Bei dem Brand in einem Reihenhaus kamen auch ein Säugling und ein Kind ums Leben.

Der Brand in einem Reihenhaus in Südfrankreich sei durch eine Explosion ausgelöst worden.

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in einem Dorf bei Perpignan in Südfrankreich sind sieben Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen ein Säugling und ein Kind. Der Brand sei durch eine Explosion unbekannter Ursache ausgelöst worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.