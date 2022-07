USA : Sieben Verletzte durch Schüsse in Park in Los Angeles

Durch Schüsse sind in einem Park in Los Angeles mindestens sieben Menschen verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Sonntag in der Nähe oder auf dem Gelände einer Autoschau zugetragen, die im Peck Park im Stadtteil San Pedro stattgefunden habe, teilte die Feuerwehr der US-Metropole mit. Zwei der Verletzten seien in kritischem Zustand. Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass man es nicht mit einem Amokläufer zu tun habe. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht. Peck Park liegt rund 32 Kilometer südlich vom Zentrum von Los Angeles.