Kanton Freiburg : Sieben von zehn Bewohnern sind immun gegen das Coronavirus – reicht das?

Laut einer Studie haben bereits 73 Prozent der Freiburgerinnen und Freiburger Antikörper gegen Covid-19. Das sei allerdings noch zu wenig, um das Virus auszuschalten, sagt die Uni.

Nicht genug, um Zirkulation zu blockieren

Die steigende Immunität sei sehr erfreulich, insbesondere weil ältere Menschen am meisten von schweren Verläufen bedroht seien. «Dennoch reicht sie wahrscheinlich nicht aus, um die Zirkulation des Virus zu blockieren», mahnt die Uni. Beobachtungen in bestimmten Ländern, die von neuen Epidemiewellen betroffen waren und in denen ein hoher Anteil der Bevölkerung geimpft worden war, würden dies nahelegen. «Eine Erhöhung der Durchimpfungsrate ist notwendig, um das Risiko einer neuen Epidemiewelle im Kanton Freiburg und in der Schweiz zu begrenzen.»