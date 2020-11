Sieben Wellnesshotels, in denen wir jetzt gerne wären

Graue, kalte Tage sind bestes Wetter. Nämlich dann, wenn man für ein Wochenende in ein Wellnesshotel reist. Doch in welches? Wir zeigen euch sieben der schicksten Wellnesshotels der Schweiz.

1 – Maiensässhotel Guarda Val, Lenzerheide (GR)

Heuliegen Aufs Heu liegen, einsinken und tief träumen … so schön kann Wellness sein. Maiensässhotel Guarda Val Zuber Ein Bad gefällig? Im Zuber den Schmutz des Alltags abwaschen. Maiensässhotel Guarda Val Massagen und Behandlungen Eine Bergmassage im urchigen Behandlungsraum geniessen. Maiensässhotel Guarda Val

Das Maiensässhotel Guarda Val ist eine Perle. Mehrere Gebäude, alle mit urchig eingerichteten Zimmern, bilden zusammen ein kleines Dorf. Im Wellnessbereich, dem Guarda Sana, entspannt man sich in Heuliegen, wärmt sich im Hotpot auf, schwitzt in der Blockhüttensauna oder gönnt sich eine der Bergmassagen. Zwischen 15 – 17 Uhr schnaust man in der hiesigen Sporzer Bar einen Kuchen und schlürft einen Kaffee. Abends diniert man entweder im Gaurda Val, das in einem 300-jährigen Stall Sternenküche serviert oder im bodenständigen Crap Naros, das sich der lokalen Alpenküche widmet. Und das Frühstücksbuffet gehört zu den besten in der Schweiz – versprochen!

7 – Boutique Hotel Bären, Gonten (AI)

Sauna und Dampfbad Das neue Spa des Bären in Gonten ist klein, aber fein: mit Sauna und Dampfbad. Boutique Hotel Bären, Reto Guntli Ruheraum Urchig und gemütlich ist der Ruheraum im Dachgeschoss. Boutique Hotel Bären, Reto Guntli

Im Boutique Hotel Bären Gonten kommen nicht nur Gourmets auf ihre Rechnung (siehe: Top 10 – Landgasthöfe, die einen Ausflug wert sind), sondern auch Ruhesuchende. Denn kürzlich eröffnete das Boutiquehotel im Dachgeschoss des Hauses eine kleine Wellnessoase. Besonders heimelig mutet der Ruheraum mit Liegen und einem Kachelofen an. Was braucht man mehr, als etwas Wellness, feines Essen und die gesunde, frische Luft des Appenzells …

3 – Walliserhof Grand-Hotel & Spa, Saas-Fee (VS)

Whirpool und Schwimmbad Die Wellnessanlage des Walliserhof bietet jede Menge Badespass. Walliserhof Grand-Hotel & Spa Saunieren Auch zum Schwitzen kommt man hier bestens – dafür stehen mehrere Saunen zur Verfügung. Walliserhof Grand-Hotel & Spa Ruheraum Romantisch mit Kerzenlicht findet man nach den Saunagängen Entspannung im Ruheraum. Walliserhof Grand-Hotel & Spa

Mehrere Saunen, ein Whirlpool, ein Dampfbad und ein grosser Pool zum Schwimmen gehören zum grosszügigen Spa des Walliserhofs. Das Hotel liegt mitten in Saas-Fee und tischt im Gourmetrestaurant Cäsar Ritz feine Mehrgänger auf, im Del Ponte italienische Kost und im Fondue-Stübli gibt’s wohl temperierten Käse. Vor dem Essen sollte man unbedingt noch die Bar besuchen, sich in einen der gemütlichen Sessel bequemen und mit einem Heida anstossen. Cheers!

4 – Alex Lake Zurich, Thalwil (ZH)

Wellnessbereich Alex Lake Zurich Direkte Sicht auf den Zürichsee. Campbell Gray Hotels Beste Lage Nun, das Hotel liegt schlicht perfekt. Campbell Gray Hotels Sauna Der Wellnessbereich ist nicht riesig, aber verfügt über was man benötigt für eine Auszeit nach dem Shoppen. Campbell Gray Hotels

Klein, aber fein und mit Blick auf den Zürichsee: Der Wellnessbereich des Hotel Alex Lake Zurich kommt äusserst stilvoll daher. So wie das ganze Hotel. Es gäbe eigentlich kaum einen Grund das Hotel zu verlassen, wäre da nicht unweit die Stadt Zürich, die zum Shoppen einlädt oder der Uetliberg, der sich für eine kurze Wanderung anbietet.

5 – Seerose Resort & Spa, Meisterschwanden (AG)

Cocon Thai Spa Hier erholt man sich gerne – das Cocon Thai Spa holt die Magie Südostasiens in die Schweiz. Seerose Resort & Spa Massagen und Behandlungen Bei den Behandlungen orieniert man sich hier an den jahrhundertealten Traditionen und dem Wissen Thailands. Seerose Resort & Spa Thai-Massage Ausgebildete Masseurinnen wenden die traditionellen Thai-Massagen an. Seerose Resort & Spa

Beim Seerose Resort & Spa trifft Schweizer Qualität auf asiatische Gastfreundschaft. Im Spa, einer thailändischen Oase der Sinnlichkeit, wird der Ruhesuchende in eine zauberhafte Welt entführt. Und nach einer traditionellen Thai-Massage wird der Gaumen im Thai-Restaurant Samui-Thai beglückt. Wer zur Zeit wieder einmal Lust auf die Ferne hat, findet in Meisterschwanden am Hallwilersee sein kleines Thailand.

6 – Le Grand Bellevue, Gstaad (BE)

Sauna Die urchige Sauna mit Kachelofen im Spa des Hotel Le Grand Bellevue in Gstaad. Le Grand Bellevue, Nick Hopper Ruheraum Sich danach in einen der hängenden Sessel einkuscheln und wegdösen. Le Grand Bellevue, Nick Hopper Hotel Le Grand Bellevue Das Luxushotel gehört zu den Swiss Deluxe Hotels, somit zu den besten Adressen der Schweiz. Le Grand Bellevue

Im Le Grand Bellevue in Gstaad wird so manches Gross geschrieben: nebst der Gastfreundlichkeit, Design und Kulinarik, auch die Erholung. Das Spa des Hotels ist schlicht «Grand». Auf 3’000 m² bietet die Thermal-Oase 17 verschiedene Wellness- und Erlebniszonen. Hier kommt jeder ins Schwitzen. Ob in der finischen Sauna, dem türkischen Dampfbad, der Kräuter-, Bio- oder Heusauna oder der wohltuenden Salzgrotte.

7 – The Cambrian Hotel, Adelboden (BE)