La Palma : Sieben Wochen Vulkanausbruch – und kein Ende in Sicht

Noch gibt es keine wissenschaftlichen Daten, die auf ein Verlöschen des Vulkans auf der kleinen Kanareninsel La Palma hindeuten.

Der zerstörerische Vulkan in La Palma hat auch sieben Wochen nach seinem Ausbruch nichts an Heftigkeit eingebüsst.

Auch sieben Wochen nach dem Beginn des Vulkanausbruchs auf der kleinen Kanareninsel La Palma war am Sonntag kein Ende in Sicht. Es gebe bisher keine wissenschaftlichen Daten, die auf ein Verlöschen des Vulkans in naher Zukunft schliessen liessen, sagte die Sprecherin des Notfallkomitees Pevolca, Carmen López. Zwar habe die Zahl der Erdbeben etwas abgenommen und der Ausstoss an Schwefeldioxid als Indikator für die Stärke des Ausbruchs sei am Samstag auf 26’000 Tonnen gefallen, sagte López. Aber dies seien normale Schwankungen, die noch keine Entwarnung erlaubten.