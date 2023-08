Mann im Zug am Badischen Bahnhof verhaftet

Am Samstagmorgen kontrollierte eine Streife der deutschen Bundespolizei einen 33-jährigen Mann in einem Fernzug im Badischen Bahnhof in Basel. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann polizeilich gesucht wird.

Am Samstagmorgen kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 33-jährigen Mann in einem Fernzug im Badischen Bahnhof in Basel, wie die deutsche Polizei am Montag in einer Mitteilung schreibt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Nigerianer «insgesamt siebenfach gesucht wird», heisst es von Seiten der Polizei.