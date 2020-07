vor 15min

Für Sternengucker

Siebenmal im siebten Himmel

Fünf Sterne sind Ihnen nicht genug? Dann werden Sie die Million Stars Hotels lieben. Dabei handelt es sich um rund fünfzig Unterkünfte in der Schweiz, die dem Gast vom Bett aus den Blick in den Nachthimmel ermöglichen. Die Umsetzung ermöglichte eine Zusammenarbeit von Schweiz Tourismus mit lokalen Anbietern. Wir zeigen Ihnen einige der spektakulärsten Unterkünfte. Sweet dreams – obwohl, bei dem Blick möchte man eigentlich gar nie einschlafen.

von Martin Hoch

1 – Eine Gondel auf 3000 Metern mitten in den Alpen

1 / 2 Whaat? Mehr Panorama geht nicht … Die Tiny-House-Gondel auf dem Piz Nair – eine Unterkunft mit Ausblick. Littlecity.ch Schlicht grandios. Wer dem Alltag entfliehen möchte: Voilà – hier kein Problem. Littlecity.ch

Einige der Leser haben nun einen Aha-Effekt: Richtig, bei dieser Gondel handelt es sich um das Tiny House der beiden Kreativköpfe Valeria Mella und Adi Rüedi von Littlecity, die wir in den letzten Wochen beim Bau im Emmental besuchten. Nun ist es so weit, die Gondel steht auf über 3000 Metern auf dem Piz Nair im Engadin. Auf Komfort muss keiner verzichten, die Gondel bietet ein bequemes, kuscheliges Doppelbett, eine kleine Küche, einen Stauraum, eine Heizung, WLAN und vieles mehr. Ein WC befindet sich in der Bergstation der Piz-Nair-Bahn.

2 – Die Sterne vom Thunersee aus bewundern

Auf dem See Der Sealander ist ein Multitalent – er dient als Badeplattform, Apéro-Bar, Sonnenuntergangslounge und Hotel mit Blick auf die Sterne. Schweiz Tourismus, Mike Kaufmann

Bei diesem Million Stars Hotel schaukelt man in den Schlaf. Der Sealander ist ein schwimmendes Elektrowohnboot. Es lässt sich einfach bedienen und führerausweisfrei steuern. Ob ein erfrischendes Bad im See, Grillieren zum Sonnenuntergang oder Sternenzählen vom Bett aus: Der Sealander steht für ein unvergessliches Erlebnis, das in der Schweiz einzigartig ist. Das Elektro-Cabrioboot ist ausgerüstet mit Badeleiter, Kochnische, Grill, Spülbecken, Frischwasser, Duschmöglichkeit, Kühlschrank, Musikboxen, Innenbeleuchtung, portablem WC und vielem mehr. Das Doppelbett wird mit wenigen Handgriffen eingerichtet, und bei schlechtem Wetter lässt sich das Dach schliessen.

3 – Ein Tubbo am Seeufer mit Blick auf die Berge

1 / 2 Zimmer mit Wow-Effekt Der Tubbo am Thunersee beim Parkhotel Gunten. Schweiz Tourismus, Martin Mägli Zu viel versprochen? Licht löschen und die Sicht auf die Sterne geniessen. Schweiz Tourismus, Martin Mägli

Dieser luxuriöse Tubbo steht direkt am See beim Parkhotel Gunten. Vom Boxspringbett aus geniessen Gäste die Sicht auf den Sternenhimmel, den Thunersee, den Niesen sowie die Viertausender des Berner Oberlands. Nach der Nacht im Tubbo geniesst man das Frühstück im Parkhotel Gunten. Das komfortable Zimmer verfügt über eine Sitzecke, eine Garderobe, eine Minibar, AC sowie einen Teppichboden. Und es wird noch besser: Die Benützung des Hotel-Spas im Bootshaus mit Saunen, Dampfbad, Ruheraum und Sonnendeck steht frei zur Verfügung. Zudem erhalten Gäste eine Panorama-Card Thunersee für den öffentlichen Verkehr rund um den See.

4 – Eine Bubble über den Dächern von Zürich

1 / 2 Hoch über den Dächern von Zürich Die Bubble Suite in der Zürcher Altstadt auf dem Dach des Hotels Widder. Schweiz Tourismus, Steven Kohl Aufwachen Mit der Sonne aufstehen und sich auf einen Tag in Zürich freuen. Schweiz Tourismus, Steven Kohl

Das Hotel Widder in Zürich ist um eine Suite reicher: die Bubble Suite auf dem Dach des Hotels mit Blick über die Altstadt, den See und die Alpen und auf den Sternenhimmel. Ein Gäste-WC und ein voll ausgestattetes Badezimmer mit Dusche oder Badewanne stehen frei zur Verfügung. Eine doch ziemlich einzigartige Unterkunft mitten in der Stadt Zürich – wetten, die ist innert Kürze ausgebucht?

5 – Auf der Ladebrücke eines Einachsers in die Sterne gucken

Landleben Schlafen, wo man will – der Einachser machts möglich. Schweiz Tourismus, Raffael Soppelsa

Wer Sternenhimmel mit einem kleinen Abenteuer verbinden will, der ist beim «Himmelbett – Schlafen unterm Apfelbaum» in Hüttwilen im Thurgau genau richtig. Hier schlafen Gäste in einem Doppelbett auf einem umgebauten Triebachswagen eines nostalgischen Einachserfahrzeugs. Statt eines Zimmerschlüssels erhält der Gast bei der Ankunft die Anlass-Schnur, um das «Zimmer» an seinen bevorzugten Übernachtungsplatz irgendwo unter den Apfelbäumen des Areals zu fahren (oder gefahren zu werden). Zieht schlechtes Wetter auf, fährt man mit dem Fahrzeug ganz einfach in die Hagschnurer Schüür. WC und Dusche befinden sich in den Räumlichkeiten des Hofs Hagschnurer, wo auch das Frühstück serviert wird.

6 – Ein Bett im Freien mitten im Sternenpark Gantrisch

Outdoor Suite Gantrisch Natur pur – mehr Ruhe und wilde Natur gibts in kaum einem anderen Hotel. Schweiz Tourismus, Daniel Loosli

Die Mountain View Outdoor Suite verspricht einen perfekten Blick auf die Gantrischkette. Von Tannen umrahmt, ist dieser Standort perfekt für alle, die abgeschieden eine romantische Nacht geniessen wollen. Der Sternenhimmel ist hier besonders klar und hell, und der Mond ist der einzige Zuschauer. Das Bett kann mit einem transparenten Kuppeldach geschlossen werden, sodass Gäste bei fast jeder Witterung draussen schlafen können. Für den Notfall steht im Berghaus ein Zimmer zur Verfügung.

7 – Romantisch nächtigen hoch über dem Rhonetal

Ein Bett mit Blick auf die Bergwelt des Wallis Zum Sonnenaufgang gibts Kaffee am Bett. Schweiz Tourismus, Dario Karlen

Das romantische Plätzchen mit Bett im Freien steht hoch über dem Rhonetal etwas abseits des Dorfes Oberems am Eingang zum wildromantischen Turtmanntal. Hier fühlt man sich dem Himmel ein Stück näher. Eine atemberaubende Aussicht, die unkomplizierte Gastfreundschaft und die hausgemachten Walliser Spezialitäten aus Spycher, Keller und Küche lassen die Gäste die Zeit vergessen und auftanken. Auf Wunsch wird ein einfaches Abendessen direkt im Million-Stars-Hotelzimmer serviert, oder man lässt sich im Dorfrestaurant verwöhnen.

