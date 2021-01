Und dennoch brachte der Sieg den Schweizern nichts. Bereits vor der Partie war klar: Die Schweizer Handball-Nati reist am Montag heim.

Der Sieg war eine klare Sache. So richtig eine Chance hatten die Nordafrikaner nie.

Was war das für ein Märchen, diese Handball-Weltmeisterschaft! Erst kurz vor dem Start erfuhren die Nati-Spieler, dass sie WM-Nachrücker sind. Was folgte, war Hektik pur. Die Spieler mussten zusammengetrommelt und Flugtickets gekauft werden. Dann kam das Schneechaos, ein verspäteter Flug sowie unzählige Corona-Tests. Weiter folgte ein Überraschungssieg gegen Österreich , Beinahe-Sensationen gegen Frankreich und Norwegen und weitere starke Auftritte .

Und dennoch: Bereits vor der Partie gegen Algerien war klar, dass es das letzte Spiel der Schweizer Handballer sein wird. Zu wenig Punkte holten die Schweizer in der Hauptrunde. Aus diesem Grund hatte das Team von Michael Suter dann auch nur ein Ziel: Sie wollten das Turnier mit einem Sieg versöhnlich abschliessen. Und das schaffte die Nati. Sie gewann gegen Algerien mit 27:24.

«Wir waren die WM-Überraschung»

Es war ein starker Auftritt der Schweizer. Die Nordafrikaner, die vor der Partie nach Niederlagen gegen Frankreich und Norwegen punktelos am Ende der Tabelle standen, hatten keine Chance. Die Schweizer überzeugten durch ein gutes Angriffsspiel, durch präzise Schüsse – und einen starken Weltklasse-Spieler Andy Schmid. So verwunderte es nicht, dass es zur Pause bereits 15:13 stand.

In der zweiten Hälfte versuchten es die Algerier zwar dann nochmals. Doch so richtig gefährlich wurden die Nordafrikaner nie. Was zwei Gründe hatte: Nikola Portner, der Goalie der Schweiz, parierte zig Bälle formidabel. Und die Schweizer waren ohne Gnade im Abschluss. Der algerische Goalie bekam kaum Verschnaufpausen.