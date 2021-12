Auf dem Bundesplatz – «Sieg!» – Guillermo Fernandez beendet Klima-Hungerstreik nach 39 Tagen

Guillermo Fernandez erklärt seinen Hungerstreik für beendet. Seit Anfang November – also seit 39 Tagen – hungerte der Freiburger auf dem Bundesplatz. Damit wollte er ein Zeichen für das Klima setzen und Simonetta Sommaruga dazu bringen, eine Schulung über den Klimawandel für die Bundesversammlung durchführen zu lassen. Nun erklärt er seine Mission für erfüllt.

Grund dafür ist ein Dialog zwischen Wissenschaft und Parlament über die neusten Klima- und Biodiversitätsberichte, den die neue Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) einberufen hat. «Die Berichte sind eine verlässliche und vielzitierte Quelle, wenn es um die Klimaproblematik geht. Parlamentarierinnen und Parlamentarier sollen die Resultate deshalb rasch und aus erster Hand erfahren», wird Kälin in einem Communiqué zitiert. Die Veranstaltung soll am 2. Mai 2022 stattfinden.

Über 20 Kilo verloren

Nach eigenen Angaben hat Fernandez in den letzten 39 Tagen über 20 Kilo an Gewicht verloren und befinde sich in einem «sehr schwachen» Zustand. Darüber, dass er nun seinen Hungerstreik beendet kann, ist er glücklich, wie er auf seiner Webseite schreibt.