Nations League : Siege für Frankreich und Portugal – Italien nur mit Remis

Frankreich und Portugal ohne Ronaldo gestalten ihre Spiele erfolgreich. Nach dem Unentschieden gegen die Niederlande verliert Italien die Tabellenführung an Polen.

Auch ohne seinen positiv auf das Coronavirus getesteten Stürmerstar Cristiano Ronaldo kam Europameister Portugal in der Nations League zum ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg über Schweden. Bernardo Silva (21.) und zweimal Diogo Jota (44./72.) waren für die Portugiesen erfolgreich, die schon vor dem Match ein aufmunterndes «Forca Portugal» durch Ronaldo via Instagram erhalten hatten. Da sich auch Weltmeister Frankreich dank Treffern von Antoine Griezmann (8.) und Kylian Mbappe (79.) in Kroatien mit einem 2:1 (1:0) schadlos hielt, geht das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Portugiesen und Franzosen (je zehn Punkte) in der Gruppe A3 weiter.