Playoff-Halbfinal live: ZSC Lions – EHC Biel

6' Das ging schnell! Lammikko bringt seine Farben in Front. Die Bieler bringen die Scheibe nicht raus, sodass diese via Kukan zu Roe gelangt. Dieser hat in der Ecke Zeit und sieht in der Mitte den freistehenden Lammikko, welcher die Scheibe gekonnt an Säteri vorbei ins Netz befördert.