Siegershausen TG: Mann verletzt Ehefrau bei Auseinandersetzung

In Siegershausen bei Kemmental TG wurde eine Frau am Samstag von ihrem Ehemann angegriffen und verletzt.

Eine Frau wurde am Samstagabend in Siegershausen TG von ihrem Ehemann angegriffen. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte, ging gegen 19 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es in Siegershausen zu einer Auseinandersetzung zwischen Eheleuten gekommen sei. Dabei sei die Frau mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden.