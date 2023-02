DFB-Pokal live: Gewinnt Bayern München gegen Mainz?

Nach Yann Sommer und Daley Blind kommt der dritte neue Spieler in diesem Winter zum FC Bayern. Sein Name: João Cancelo.

«Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass João uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Vorstellung.