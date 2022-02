Super-League-Konferenz – FCZ dank Marchesano-Treffer auf Siegkurs – Luzern drückt auf die Führung

Der FCZ macht im heimischen Letzigrund ein erstes Mal Druck. Die Zürcher kommen über links. Der Ball kommt in den Strafraum zu Ceesay, dieser legt zurück auf Krasniqi an die Strafraumkante. Der Mittelfeldspieler mit der Nummer 7 schiesst knapp am weiten Pfosten vorbei. Schön herausgespielt.