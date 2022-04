FCZ – Sion: Zürich mit frühem Doppelschlag – Cavaré verkürzt für die Walliser

38' Weiter geben beide Teams, besonders aber die Sittener, in den Zweikämpfen alles. Mehrere Spieler wurden schon arg getroffen. Dieses Mal ist es bei den Zürchern Rohner, der liegen bleibt. Er fasst sich an den Oberschenkel. Ob es für ihn weitergeht, ist fraglich. Doch die Schiedsrichter lassen oft noch Gnade vor Recht walten und zücken wenig Karten, trotz der Härte, die beide Teams an den Tag legen.