Chiara Ferragni wird wegen ihrer «zu dünnen» Figur kritisiert

Ein neues Bild von Chiara Ferragni sorgt für Kritik an ihrem Körper. Die Super-Influencerin sei zu dünn und habe früher besser ausgesehen, heisst es. Fans nehmen sie in Schutz.

1 / 9 Auf Instagram folgen Chiara Ferragni fast 29 Millionen Followerinnen und Follower. Instagram/chiaraferragni Dies macht die 35 -Jährige zur weltweit erfolgreichsten und einflussreichsten Influencerin. Instagram/chiaraferragni Doch der Ruhm und das Leben in der Öffentlichkeit bergen Schattenseiten. So ist sie immer wieder übergriffigen Kommentaren zu ihrem Körper ausgesetzt. Instagram/chiaraferragni

Darum gehts Mit ihren fast 29 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram gilt Chiara Ferragni als erfolgreichste Influencerin der Welt.

Ein neuer Post auf Instagram sorgt bei eigenen Userinnen und Usern für Sorgen und Kritik – sie sei zu dünn. Andere nehmen sie vor den übergriffigen Kommentaren in Schutz.

Die 35-Jährige hat sich bisher nicht geäussert. In einem früheren Statement zeigte sie sich aber über derartige Körperkritik «geschockt».

Wenn in New York, Mailand, Paris und London die Fashion Weeks stattfinden, ist ein Platz in der ersten Reihe stets für sie reserviert: Chiara Ferragni. Vor über zehn Jahren lud sie die ersten Bilder von ihren täglichen Outfits auf ihrem Flickr-Blog hoch, heute liken im Durchschnitt eine halbe Million Followerinnen und Follower jedes Instagram-Foto, das sie postet. Was als Hobby begann, bringt ihr mittlerweile Kooperationen mit internationalen Luxusbrands ein, spült Millionen in ihre Kasse und macht sie zur erfolgreichsten Influencerin der Welt. Doch das Öffentliche zur Schau stellen birgt Schattenseiten, wie die 35-Jährige mit ihrem jüngsten Post – ein Mal mehr – feststellen musste.

Auf den jüngst geteilten Bildern posiert Chiara in einem sportlich-eleganten Look, ganz in Schwarz gekleidet – samt Accessoires. Im Hintergrund die traumhafte Kulisse der Côte d’Azur und das strahlend blaue Meer. Den Beitrag versieht sie mit den Worten «Ein wunderbares Mittagessen». Doch einige ihrer fast 29 Millionen Followerinnen und Follower nehmen den Post zum Anlass, um Kritik zu üben. So schreibt eine Userin: «Du hast zu viel abgenommen, früher warst du schöner.» «Du siehst wie ein Skelett aus», meint eine weitere, oder: «Geht es dir gut?», fragt eine Dritte.

Auf die übergriffigen Kommentare hat die zweifache Mutter bisher nicht reagiert. Doch zahlreiche Fans nehmen sie in Schutz: «Das Bodyshaming, das ihr jedes Mal unter ihren Fotos betreiben, ist inakzeptabel. Was ist, wenn diese Person aufgrund einer besonders schwierigen Zeit abgenommen hat? Niemandem sollte es erlaubt sein, sich ungefragt über das Aussehen anderer zu äussern, denn das ist ignorant, unhöflich und vor allem gesellschaftsschädigend!», schreibt eine Userin und erntet Zuspruch dafür. Eine weitere ergänzt: «Nur weil sie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht, seid ihr nicht berechtigt, euer verdorbenes, beleidigendes und freches Gedankengut so zu äussern. Stoppt das!»

Chiara Ferragni fühlt sich in ihrem Körper wohl

Dass solche Kommentare an Ferragni nicht einfach so abprallen, machte sie in einem früheren Statement klar. Dabei ging sie auf die Körperkritik eines italienischen People-Magazins ein. Auf Instagram schrieb sie damals: «Ich habe mich in meinem Leben nie perfekt gefühlt (und tue das auch jetzt nicht), aber ich hatte immer das Glück, mich in meiner Haut wohlzufühlen. Es wird Frauen aus so vielen Gründen so schwer gemacht, sich selbst schön zu finden. Als ein Vorbild versuche ich immer, das Selbstbewusstsein anderer zu stärken. Darum bin ich mehr als geschockt davon, dass eine so falsche Botschaft von einer einflussreichen Zeitschrift verbreitet wird. Anders zu sein, ist schön. Nicht perfekt zu sein, ist schön. Glücklich zu sein, ist schön. Selbstbewusst zu sein, ist schön. Lasst euch von anderen nicht herunterziehen und lasst euch von niemandem sagen, wer ihr seid.»