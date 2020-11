Schmerikon SG, 19.11.2020: Am Dienstagabend ist ein 19-Jähriger von drei unbekannten Männern geschlagen und ausgeraubt worden. Er wurde mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der Raubüberfall ereignete sich vor dem Restaurant Bad am See in Schmerikon SG. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht nach Zeugen.