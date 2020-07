Kurios

Erkennst du alle Gesichter?

In einem Holzbrett versteckt sich ein Gesicht eines Tieres. Es zu erkennen, ist nicht schwierig. Mit etwas Fantasie erwachen die alltäglichsten Objekte zum Leben.

«Wer erkennt dieses Tier und wer weiss, mit wie viel Kilometer das Viech gegen das Brett gelaufen ist», heisst es in einem Post in einer Ostschweizer Facebook-Gruppe. Das Bild mit dem Holzbrett, in das sich quasi ein Gesicht eingebrannt hat, sorgt für viel Erheiterung. Viele tippen auf den Strauss, einigen kommt der Road Runner in den Sinn. Eine Zeichentrick-Figur, die an den real existierenden Wegekuckuck angelehnt ist.