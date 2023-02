López Obrador: Mexikos Präsident postet Bild eines angeblichen Kobolds

López Obrador schreibt, das Bild sei bei Arbeiten am Maya-Zug in Yucatan entstanden. Das Eisenbahnprojekt soll dereinst die Halbinsel umrunden und ihre wichtigsten Touristengebiete miteinander verbinden.

Ein seltsamer Tweet, den der mexikanische Präsident am Samstag veröffentlichte, führte zu einer hitzigen Debatte in den sozialen Netzwerken. Andrés Manuel López Obrador postete zwei Fotos und erklärte, dass sie im Rahmen der Arbeiten am Maya-Zug in Yucatan aufgenommen worden seien. Das Eisenbahnprojekt soll die Halbinsel umrunden und ihre wichtigsten Touristengebiete miteinander verbinden, wie «20 minutes» in Bezugnahme auf BFMTV schreibt.