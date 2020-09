Auf den zweiten Blick könnte man darauf kommen. Das Gefährt war um 2’700 Kilogramm überladen. Man sieht es deutlich am Heck des Fahrzeugeus, das beinahe den Boden berührt. Kein Wunder: Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3’500 Kilogramm brachte das Gefährt ganze 6’200 Kilogramm auf die Waage und somit 2’700 Kilogramm zu viel.

Diesen Lieferwagen hat die Luzerner Polizei am Dienstagmorgen in Eich LU kontrolliert. Kannst du erkennen warum?

Auf der A2 Fahrtrichtung Norden in Eich LU wurde am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr ein Lieferwagen von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Grund: Das Fahrzeug, welches in Grossbritannien angemeldet ist, war massiv überladen. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3’500 Kilogramm brachte das Gefährt ganze 6’200 Kilogramm auf die Waage und somit 2’700 Kilogramm zu viel.