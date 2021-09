Mythos Jungfernhäutchen - Dein Hymen sieht aus wie ein Scrunchie!

« Kann die Frauenärztin am Jungfernhäutchen sehen, ob ich (w, 17) schon Geschlechtsverkehr hatte? »

Nein, Niemand kann am Zustand deines Hymen, so heisst das Jungfernhäutchen in der Fachsprache, sicher erkennen, ob du schon Geschlechtsverkehr hattest.