Elektro-Camper Stella Vita - Sieht so die Camper-Zukunft aus?

Das Solar Team der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden hat sich in den vergangenen Jahren vor allem mit ihrem Engagement bei der World Solar Challenge einen Namen gemacht. Ihre Spezialität waren bisher viersitzige Fahrzeuge, die mehrfach einen Meistertitel gewinnen konnten. Jetzt hat das Solar Team ihr Effizienz-Knowhow in ein deutlich grösseres Projekt einfliessen lassen: dem Wohnmobil namens Stella Vita.

Selbstversorger-Haus auf Rädern

Keine kommerziellen Pläne

Wer jetzt gleich ein Exemplar kaufen will: Leider handelt es sich beim Wohnmobil Stella Vita nur um einen Technologieträger, der neue Möglichkeiten einer nachhaltigeren Mobilität aufzeigen soll. Zu Demonstrationszwecken will ein Team der TU Eindhoven im Herbst von Holland nach Südspanien allein mit Sonnenenergie reisen. Der Camper gibt jedoch keinen Ausblick auf ein Serienmodell. Was nicht ist, kann allerdings noch werden. Von einstigen Mitgliedern des Solar Teams wurde zum Beispiel der PV-Stromer Lightyear One entwickelt, der nächstes Jahr tatsächlich auf den Markt kommen wird.